Юрлица ТФБ и ИнтехБанка до 1 мая 2018 года могут подать заявление на выплату до 300 тыс. рублей

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Юридические лица, чьи требования включены в реестр требований кредиторов третьей очереди Татфондбанка и ИнтехБанка, могут подать заявление на выплату до 300 тыс. руб. до 1 мая 2018 года. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сказал председатель совета Республиканского фонда поддержки Айрат Нурутдинов.

«Говоря о цифрах, надо отметить, что на текущий момент подано 2 тыс. 159 заявлений, большая часть из них, а это 1 тыс. 497 заявлений, — от юридических лиц. Это вполне объяснимо, так как первый этап поддержки предусмотрен именно для них. Если говорить точнее, то в рамках первого этапа поддержка оказывается юридическим лицам, включенным в третью очередь реестра требований кредиторов Татфондбанка и ИнтехБанка, совокупный объем требований которых на момент закрытия реестра составил не более 300 тыс. рублей», — отметил он.

Планируется, что первый этап поддержки лиц, пострадавших от деятельности кредитных организаций, завершится к 1 мая 2018 года.

«Если мы будем видеть объективно, что люди не успевают, то мы продлим этот срок, а если анализ покажет, что лица, подпадающие под первый этап, не обращаются, то мы будем считать, что эта часть работы нами выполнена», — заключил Нурутдинов.