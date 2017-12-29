Многодетным Елабуги начали выделять участки в новом массиве

(Елабуга, 29 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге многодетным семьям начали раздавать земельные участки в новом городском массиве. Об этом сообщил председатель Земельно-имущественной палате Евгений Петров. По его словам, всего здесь сформировано более 200 участков, 90 семей уже выбрали земли.

Общая площадь нового массива составляет 30 га, и он находится за гаражным обществом «Факел». Площадь участков 8 соток. Это уже четвертый массив, где выдается земля для многодетных, и в отличие от предыдущих он расположен в городе. До этого участки выделялись на территории сел Колосовка и Хлыстово.

Напомним, в августе депутатами Елабуги было принято решение, что участки для многодетных в черте города будут площадью 8 соток, а за пределами города – до 20 соток.