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РФП планирует поднять лимит выплат юридическим лицам до 500 тыс. рублей

29 декабря 2017, 10:00 , Фото: Рамиль Гали

РФП планирует поднять лимит выплат юридическим лицам до 500 тыс. рублей До 1 ноября 2018 года поддержку могут получить до 60 процентов вкладчиков Татфондбанка из числа юридических лиц.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Республиканский фонд поддержки (РФП) планирует поднять лимит выплат юридическим лицам, находящимся в реестре требований кредиторов Татфондбанка и Интехбанка, до 500 тыс. рублей. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» заявил председатель совета Республиканского фонда поддержки Айрат Нурутдинов.

«Мы будем повышать границу выплат для юридических лиц с 300 до 500 тыс. рублей. Если говорить о выплатах в размере до 500 тыс. рублей, то они покроют примерно 60 процентов всего реестра требований кредиторов — юридических лиц Татфондбанка в количественном выражении», — отметил он.

Прием заявлений начнется 1 февраля 2018 года, выплаты — через три недели после начала приема заявлений, добавил Айрат Нурутдинов.

На сегодняшний момент в Республиканский фонд поддержки подано 2159 заявлений, 708 из них подпадают под первый этап поддержки. Общая сумма требований по заявлениям, удовлетворяющим условиям первого этапа, составляет 96,2 млн рублей.


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