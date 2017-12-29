(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Банк России отозвал лицензию у волгоградского банка «Северный кредит». В связи с дефицитом ликвидности финансовая организация оказалась неспособной своевременно исполнять обязательства перед кредиторами и вкладчиками, сообщается на сайте регулятора.

В ходе проверки ЦБ РФ установил факт отсутствия в распоряжении банка первичных документов, подтверждающих его права собственности на приобретенный в конце декабря 2017 года крупный портфель ценных бумаг. Надлежащая оценка принятого риска по указанной сделке выявила полную утрату банком собственных средств, отмечается в сообщении Центробанка.