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Экономика и финансы

Магазинам не придется выделять на своих прилавках 30 процентов под отечественные вина

29 декабря 2017, 11:30

В России пока нет необходимого объема своего качественного вина, чтобы можно было реализовать квоту, уверены эксперты.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Российским магазинам не придется выделять на своих прилавках 30 процентов под отечественные вина. Возможность введения такой квоты предлагал обсудить Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минсельхоз РФ.

«Мы пока не сможем обеспечить потребителей таким объемом качественного отечественного вина», — рассказал изданию глава департамента пищевой и перерабатывающей промышленности министерства Евгений Ахпашев. 

Квотирование также предполагает и ценовую политику, а Минсельхоз уже не может навязывать торговым сетям условия по ценам, добавил Ахпашев. Сейчас многие торговые компании не приобретают российские вина из-за их стоимости.


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