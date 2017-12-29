(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Российским магазинам не придется выделять на своих прилавках 30 процентов под отечественные вина. Возможность введения такой квоты предлагал обсудить Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минсельхоз РФ.

«Мы пока не сможем обеспечить потребителей таким объемом качественного отечественного вина», — рассказал изданию глава департамента пищевой и перерабатывающей промышленности министерства Евгений Ахпашев.

Квотирование также предполагает и ценовую политику, а Минсельхоз уже не может навязывать торговым сетям условия по ценам, добавил Ахпашев. Сейчас многие торговые компании не приобретают российские вина из-за их стоимости.