РКБ заказала 84 вылета на санитарном «Ансате» за 33 млн рублей

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Республиканская клиническая больница заказала 84 вылета на санитарном «Ансате». Сумма контракта — 33 млн рублей, сообщается на портале госзакупок.

Вертолет «Ансат» с санитарной кабиной будут использовать для транспортировки больных при оказании скорой медицинской помощи, проведения неотложной диагностики и т. д. Победитель тендера будет оказывать услуги до сентября следующего года.

Исполнителю также предстоит обеспечить дежурство транспортного средства с пилотами, вылеты из аэропорта «Казань», осуществление полетов по воздушным трассам и вне трасс, в пределах и за пределами РТ.