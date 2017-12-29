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Экономика и финансы

РКБ заказала 84 вылета на санитарном «Ансате» за 33 млн рублей

29 декабря 2017, 09:52

Вертолет «Ансат» будут использовать для транспортировки больных при оказании скорой медицинской помощи, проведения неотложной диагностики и т. д.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Республиканская клиническая больница заказала 84 вылета на санитарном «Ансате». Сумма контракта — 33 млн рублей, сообщается на портале госзакупок. 

Вертолет «Ансат» с санитарной кабиной будут использовать для транспортировки больных при оказании скорой медицинской помощи, проведения неотложной диагностики и т. д. Победитель тендера будет оказывать услуги до сентября следующего года.

Исполнителю также предстоит обеспечить дежурство транспортного средства с пилотами, вылеты из аэропорта «Казань», осуществление полетов по воздушным трассам и вне трасс, в пределах и за пределами РТ.


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