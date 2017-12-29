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РФП намерен в феврале 2018 года начать выплаты льготным категориям граждан

29 декабря 2017, 09:12 , Фото: Рамиль Гали

РФП намерен в феврале 2018 года начать выплаты льготным категориям граждан Поддержка будет оказана инвалидам первой и второй групп, участникам ВОВ и родителям детей-инвалидов.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Республиканский фонд поддержки планирует в феврале 2018 года начать выплаты льготным категориям граждан, включенным в реестр требований кредиторов Татфондбанка (ТФБ) и Интехбанка. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» заявил председатель совета Республиканского фонда поддержки Айрат Нурутдинов.

«Мы согласовали с руководством нашей республики, что с 1 февраля планируем начать второй и третий этапы поддержки — прием заявлений от двух категорий лиц. Первая — льготная категория физических лиц, находящихся в реестре требований кредиторов Татфондбанка и Интехбанка. Это инвалиды первой и второй групп, участники Великой Отечественной войны. Также, скорее всего, в эту категорию войдут родители детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе. Речь идет не о всей сумме, а о переуступке требования на сумму до 500 тысяч», — отметил он. 

В дальнейшем Фонд планирует оказывать поддержку не только определенным категориям физлиц, а всем физическим лицам, которые являются вкладчиками вышеназванных банков. В рамках второго этапа поддержки будет отрабатываться технология оказания поддержки самой многочисленной группе — физическим лицам, подчеркнул  Айрат Нурутдинов.

Физические лица уже получили возмещение от Агентства страхования вкладов (АСВ) в 1,4 млн рублей. АСВ в процессе банкротства банков в настоящий момент производит расчеты с кредиторами ТФБ в размере 15,1 процента от суммы их требований, а с кредиторами Интехбанка — в размере 11,7 процента, добавил представитель РФП.


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