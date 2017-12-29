Американские ученые рассказали, как приготовить самый бодрящий кофе

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Заваривание кофе холодной водой помогает добиться более высокой концентрации кофеина в напитке, чем при приготовлении с кипятком. К такому выводу пришли химики из Университета Томаса Джефферсона в США, сообщает «Лайф» со ссылкой на издание Scientific Reports.

Ученые провели ряд опытов с четырьмя видами кофе: средней и темной обжарки, грубого и среднего помола. Каждый из них был заварен кипятком и холодной водой. Правда, в последнем случае приготовление напитка занимало от 10 до 24 часов.

В результате выяснилось, что при приготовлении кофе темной обжарки грубого помола на литр кипятка выделяется 800 мг кофеина, в то время как при заваривании холодной водой его концентрация достигает 1000 мг. При этом данный показатель достигается в холодном кофе уже после шести-семи часов заваривания.