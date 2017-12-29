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Экономика и финансы

Путин подписал закон о доведении МРОТ до прожиточного минимума

29 декабря 2017, 08:30

Путин подписал закон о доведении МРОТ до прожиточного минимума Согласно закону, с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда будет составлять 9 тыс. 489 рублей в месяц.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Документ размещен на портале правовой информации.

Согласно закону, с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда будет составлять 9 тыс. 489 рублей в месяц. В последующие годы МРОТ будет устанавливаться в размере величины прожиточного минимума в среднем по стране за второй квартал предыдущего года».

Закон вступит в силу с 1 января 2018 года. 


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