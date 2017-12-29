Госдеп призвал Россию к сотрудничеству в ситуации с Договором по открытому небу

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Вашингтон призывает Москву к конструктивному взаимодействию относительно ситуации вокруг Договора по открытому небу. Об этом заявил представитель Госдепартамента США в комментарии РИА Новости.

«Мы призываем Россию конструктивно взаимодействовать с нами в разрешении наших обеспокоенностей. Ответные меры США обратимы, если Россия вернется к соблюдению своих обязательств по договору об открытом небе», – отметил представитель Госдепа.

По его словам, введенные ранее американской стороной санкции против России были отменой «некоторых гибких возможностей в духе доброй воли». При этом дипломат не стал комментировать ограничительные меры со стороны России по Договору по открытому небу.

О российских ограничениях для США в данной сфере стало известно накануне. Согласно им с 1 января РФ прекратит действие некоторых договоренностей, связанных с облегчением наблюдательных полетов США в рамках Договора по открытому небу. Речь, в частности, идет об отмене ночевок на трех аэродромах при проведении полетов американской стороной.