В Госдуме ответили на условия Порошенко по закупкам российского газа

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Москва никогда не отказывала Киеву в поставках газа по выгодной цене. Об этом заявил глава Комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный, комментируя заявление Президента Украины Петра Порошенко о готовности закупать у РФ «дешевый» газ.

«Тот газ, который они покупают реэкспортом, по сути, российский. Он обходится дороже, чем газ, который они могли бы закупать в России, где-то на 20 долларов за тысячу кубов», – отметил депутат в комментарии для RT.

По словам Завального, украинская сторона уже лишилась десятков миллионов долларов на закупках реэкспортного газа.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности возобновить закупки газа у России, если он будет «дешевым», а также «честным и некоррупционным».