Президент подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первенца

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении первого ребенка. Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка имеют граждане России, постоянно проживающие на территории нашей страны.

Закон вступит в силу с 1 января 2018 года. В федеральном бюджете на его реализацию заложено более 21 млрд рублей, в 2019 году – более 55 млрд рублей, в 2020 году – 68 млрд рублей.

Для оформления пособий необходимо будет обратиться в органы соцзащиты или написать заявление в многофункциональном центре.