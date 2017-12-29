POZIS подвел предварительные итоги года и наградил лучших работников предприятия

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Компания POZIS (АО «ПОЗиС» входящая в госкорпорацию Ростех, подвела предварительные итоги 2017 года. Более ста передовиков производства награждены ведомственными, муниципальными и корпоративными наградами.

«Уходящий год был непростым, но исключительно важным для POZIS. Впервые в новейшей истории компания произвела товарной продукции и услуг на сумму свыше 10 млрд рублей», – отметил генеральный директор предприятия Радик Хасанов на встрече с трудовым коллективом завода.

Он ознакомил присутствующих с предварительными итогами работы в 2017 году и планами на предстоящий период, сделав особый упор на повышении личной ответственности и качества работы каждого из серговчан.

Далее в торжественной обстановке состоялось награждение лучших работников основных и вспомогательных производств POZIS.

Передовикам вручили медали «За трудовую доблесть» и «За укрепление боевого содружества» Министерства обороны РФ, почетные грамоты и благодарственные письма Минпромторга РФ и РТ, госкорпорации «Ростех», главы Зеленодольского муниципального района, компании POZIS. Отдельно были отмечены лидеры по внедрению и развитию производственной системы POZIS, а также самые активные молодые специалисты.

Все награжденные были отмечены ценными подарками и денежными премиями.