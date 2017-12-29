РИТЭК поздравляет жителей Татарстана с Новым годом

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Вице-президент ПАO «ЛУКОЙЛ», генеральный директор АО «РИТЭК» Николай Николаев поздравил татарстанцев с наступающим 2018 годом.

«Уважаемые жители Республики Татарстан! Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Нынешний год был особым для РИТЭКа – исполнилось 25 лет с момента создания общества. Коллектив с честью встретил этот юбилей как производственными, так и социальными достижениями.

Как и прежде, РИТЭКом достигнуты плановые показатели, введены в эксплуатацию производственные объекты, начаты испытания новых технологий, совершенствуются инновационные методы разработки месторождений, на высоком уровне ведется социальная деятельность.

В ближайшие годы предстоит выполнить огромный объем научных, опытно-исследовательских и опытно-промышленных работ в области разработки залежей высоковязкой нефти. Интеллектуальный и научный потенциал сотрудников общества позволит достичь успеха в этом непростом деле, уделяя при этом особое внимание промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды.

В Новом году нас ждут совместные проекты по социальному развитию республики. Вместе мы сможем сделать много добрых дел, которые еще долгие годы будут служить нашим детям и внукам.

Дорогие татарстанцы, желаю вам крепкого здоровья и благополучия! Пусть новогодние праздники будут наполнены семейным теплом, счастьем и радостью!» – говорится в поздравлении.