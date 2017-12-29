Замену опоры на воздушной линии 10 кВ под напряжением произвел филиал ОАО «Сетевая компания»

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Впервые в истории российской электроэнергетики произведена замена опоры 10 кВ под напряжением. Инновационное техническое решение было разработано в филиале ОАО «Сетевая компания» – Буинских электрических сетях совместно со специалистами Центра работ под напряжением. Проект был реализован в рамках капитального ремонта на воздушной линии, построенной более 20 лет назад.

Энергетики заменили дефектную деревянную опору № 26 на ВЛ 10 кВ Буинск – Кильдуразы (ПС 110 кВ «Буинск») на железобетонную конструкцию. В производственном процессе принимала участие бригада электромонтеров Буинского РЭС, которая произвела работы с помощью мобильного подъемника с изолированным звеном и специальных приспособлений.



«Дан старт новому этапу в производстве работ под напряжением 10 кВ, – отметил директор филиала Айрат Зиганшин. – Это событие тем более значимо, что чем выше напряжение воздушной линии, на которой ведутся работы, тем больше экономический эффект, который получает компания». Кстати, в этот раз благодаря тому, что работы производились без ограничения электроснабжения потребителей, был исключен возможный недоотпуск электроэнергии.

Директор ЧОУ ДПО «Центр работ под напряжением» Алмаз Галимов заметил: «Мы очень гордимся тем, что электромонтеры, прошедшие обучение в нашем центре, начали выполнять такие сложные и качественные работы на реальных линиях 10кВ».



Специалисты ОАО «Сетевая компания» приступили к возрождению работ под напряжением в 2009 году. Первоначально была поставлена задача освоить работы под напряжением 0,4кВ, и на сегодняшний день в девяти филиалах компании работают 88 бригад электромонтеров на ВЛ 0,4 кВ. В этом году началось обучение персонала для работ под напряжением 10кВ, обучены 16 бригад, для которых приобретены средства защиты и специальное оборудование.

В БуЭС навыками производства работ под напряжением на ВЛ 10 кВ владеет одна бригада электромонтеров, перед которой и была поставлена амбициозная задача. Справились ее участники с ней блестяще: продолжительность процесса составила 1 час 50 минут, при этом дискомфорта, традиционного во время отключений электроэнергии, не почувствовали жители шести населенных пунктов – около 2 тыс. потребителей.



«На сегодняшний день в Буинском РЭС работают под напряжением шесть бригад – пять могут вести работы по линиям 0,4 кВ, а одна – по 10 кВ, – пояснил начальник Буинского РЭС Виктор Быченков. – В состав последней бригады, которая и провела сегодня замену опоры, входят электромонтеры Никита Павлов, Айрат Еремеев, Фанис Валиуллин, Ильнур Еремеев». Руководит ими мастер Сергей Алешин – один из первых в филиале, освоивший инновационную технологию. По его словам, команда сложилась более двух с половиной лет назад, ребята знают и понимают друг друга не только с полуслова, но и с полувзгляда, что очень важно в проведении работ под напряжением, при которых ошибки недопустимы.

В планах компании – обучить работам под напряжением 10 кВ в следующем году еще девять бригад: «Сетевая компания» не намерена останавливаться на достигнутом и ставит задачу развивать свои навыки и осваивать новые виды РПН, стремясь к реализации подхода «Выполнять по возможности все работы под напряжением».