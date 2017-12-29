В 2017 году щебеночные дороги появились на 373 улицах населенных пунктов РТ

(Казань, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). В 2017 году на покрытие дорог ЩПС (специальный состав на основе щебня) на 373 улицах населенных пунктов Республики Татарстан была выделена сумма 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

За последние три года в республике дороги с покрытием ЩПС появились на более чем 2 тыс. улицах общей протяженностью около 900 км. Инвестиции на эти цели составили сумму 4 млрд рублей.

В 2018 году на порядка 470 улицах населенных пунктов республики на аналогичные цели выделят 1 млрд рублей. Такая же сумма будет выделена на ремонт уже существующего асфальта на дорогах общей протяженностью 200 км.

Ранее, 21 декабря, о реализации дорожных программ в Татарстане Владимиру Путину сообщил Рустам Минниханов. Особое внимание Президент РТ уделил покрытию ЩПС, назвав проект «неплохим и недорогим».