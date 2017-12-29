Айрат Фаррахов: Татарстан успешно преодолевает внешние шоки

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ», Динара Сиразеева). Татарстан успешно преодолевает внешние шоки. Такое мнение во время интервью ИА «Татар-информ» высказал депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

Среди главных событий политической жизни республики политик назвал вопросы банковской сферы, татарского языка и договора о суверенитете.

«Я бы назвал это не столько трудностями, сколько внешними шоками. В основном это не проблемы, которые накопились внутри республики. Они возникли в связи с изменением мира, с изменением представлений о будущем. Любой из этих вопросов мог бы стать серьезнейшим тормозом для последующего развития. Но посмотрите: Татарстан преодолевает эти вопросы, находит согласие. Уже сейчас очевидно, что республика, заканчивает год с очень серьезным показателем экономического роста. Он значительно выше, чем в среднем по Российской Федерации», — заметил Фаррахов.

Разные взгляды на эти три вопроса способствовали разделению людей, но все полярные мнения были обусловлены желанием видеть республику сильной и могущественной, уверен депутат.

Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов вместе с командой стойко и абсолютно профессионально преодолевает эти трудности, считает Фаррахов.