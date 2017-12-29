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Экономика и финансы

Айрат Фаррахов: Мы снизили налог на прибыль для резидентов Иннополиса

29 декабря 2017, 12:00

Депутат Госдумы от Татарстана инициировал законопроект о налоговых преференциях для резидентов технико-внедренческих ОЭЗ.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ», Динара Сиразеева). Уровень налога на прибыль для резидентов Иннополиса снижен, сообщил во время интервью ИА «Татар-информ» депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

Депутат Госдумы от Татарстана инициировал законопроект о налоговых преференциях для резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) технико-внедренческого типа. Для этого необходимо внести ряд изменений в Налоговый кодекс России.

«Эти поправки существенно понижают страховую нагрузку, а следовательно, и налоги. Точнее, она была невысокая, но со следующего года она должна была заметно вырасти. В связи с этим мы внесли изменения в закон и снизили до того уровня, на котором она была», — прокомментировал Фаррахов.

Был высок риск того, что резиденты начнут покидать ОЭЗ, уверен политик. Условия для резидентов становились невыгодными, но депутаты сумели снизить налоговую нагрузку. Решающую роль в этом вопросе сыграл Президент Татарстана Рустам Минниханов — он лично встречался по этому вопросу с членами Правительства РФ, заявил Фаррахов.

Законопроект о налоговых преференциях для резидентов ряда ОЭЗ принят на уровне профильного комитета и Госдумы. Теперь изменения рассмотрит Совет Федерации, а впереди еще подпись Президента России, заметил Фаррахов.


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