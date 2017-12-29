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Экономика и финансы

Фаррахов: Перераспределение доходов от регионов-доноров к регионам-реципиентам — не наш путь

29 декабря 2017, 10:24

Депутат Госдумы от Татарстана отметил, что достаточная налоговая база «не падает с неба», а создается в течение многих лет.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ», Динара Сиразеева ). Перераспределение доходов от регионов-доноров к регионам-реципиентам — это не наш путь, заявил во время интервью ИА «Татар-информ» депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

Экономика, которая предполагает перераспределение доходов от богатых регионов к небогатым, недальновидна, уверен политик.

«Необходимо поднимать налоговую базу регионов, у которых недостаточно доходов, но при этом давать возможность расти регионам, которые имеют достаточную налоговую базу и, следовательно, доходы. Таким, как Татарстан. Эта достаточная налоговая база ведь не с неба упала, а создавалась в течение многих лет», — сказал Фаррахов.

В рамках пресс-конференции Президента РФ Владимир Путин сообщил, что решения по возможному перераспределению налоговых доходов регионов обсуждаются в Правительстве. Перераспределение от регионов-доноров, которых в стране 12, в другие субъекты РФ является справедливым, сказал Президент России.


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