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Политика, Здоровье и среда

Айрат Фаррахов готовит законопроект о фрилансе в здравоохранении

29 декабря 2017, 09:40

Депутат Госдумы от Татарстана считает, что новая форма работы позволит медикам эффективнее работать и больше зарабатывать.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ», Динара Сиразеева). Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов готовит законопроект о фрилансе в здравоохранении, о чем рассказал во время интервью корреспонденту ИА «Татар-информ».

Здравоохранение требует изменений, которые помогут уйти от неэффективных расходов, считает политик. Одной из таких мер может стать включение фриланса в отрасль здравоохранения. Она позволит медикам эффективнее работать и больше зарабатывать.

«Как правило, все врачи — это наемные работники. Они получают зарплату за количество часов, которые необходимо отработать. При этом мы имеем низкий уровень производительности труда в отрасли при колоссальной нагрузке. Кроме того, мы как государство должны обеспечивать повышение квалификации врачей и ее контроль, внедрение новых технологий и так далее», — отметил Фаррахов.

Фриланс даст медикам возможность быть более конкурентными, самостоятельно платить страховые взносы, выбирать время для обучения и время для работы. 

Говорить о готовом законопроекте пока рано, заметил депутат, однако готовящийся документ уже имеет сторонников.


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