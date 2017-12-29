Айрат Фаррахов: Путин определил базовые цели РФ на следующие 5 – 7 лет

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ», Динара Сиразеева). Президент России Владимир Путин определил в своей предвыборной речи базовые цели Российской Федерации на следующие 5 – 7 лет. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов во время интервью корреспонденту ИА «Татар-информ».

Речь Владимира Путина была программной, считает Фаррахов. В своем обращении к партии «Единая России» Президент РФ четко определил приоритеты: образование и здравоохранение — те вещи, которые станут источником устойчивого экономического роста. Важно и то, что Путин сказал о необходимом обновлении, отметил парламентарий.

«Третье, что отметил Владимир Путин, — необходимо национальное согласие. Все мы помним, как чувствительно люди реагировали на вопрос татарского языка. Я абсолютно уверен, что мы вернемся к обсуждению возможности большего изучения татарского языка в части федерального образовательного стандарта. Потому что национальное согласие в такой крупной многонациональной стране возможно только на основе равноправия государственных языков. В своем программном выступлении Владимир Путин четко обозначил возможности изучения государственных языков и их развития», — сказал Фаррахов.

Путин произнес предвыборную речь на XVII съезде «Единой России». В мероприятии принимали участие около 2,5 тыс. человек.

Выборы Президента РФ состоятся в марте 2018 года.