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Об итогах законотворческой деятельности Госдумы в осеннюю сессию расскажут в ИА «Татар-информ»

29 декабря 2017, 09:00

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). 29 декабря в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция по итогам законотворческой деятельности Государственной Думы ФС РФ в осеннюю сессию.

В мероприятии примет участие депутат Госдумы, председатель Комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.

 


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