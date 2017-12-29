Все новости Татарстан Россия

Общество

«Сквер новогодних чудес» открылся в Нижнекамске

29 декабря 2017, 06:10

Горожане окунулись в настоящую новогоднюю сказку – в сквере установлены фигуры северных оленей и белых медведей.
Строительство «Зимнего городка» заканчивается во Владивостоке
В Казани будет установлено 48 новогодних елок и елочных городков
В Екатеринбурге открывается главный ледовый городок
В Нижнекамске демонтируют елку на проспекте Вахитова
Главная камполянская елка наряжается

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). В обновленном сквере им. Н. Лемаева в Нижнекамске открылся елочный городок, сообщает пресс-служба ОАО «ТАИФ-НК».

Горожане окунулись в настоящую новогоднюю сказку – в сквере установлены фигуры северных оленей и белых медведей. Площадь сквера украсили десятки живых елок со светодиодными гирляндами.

На главной площадке установили гигантскую елочную игрушку в форме шара, которая на протяжении многих лет привлекает внимание посетителей городка.  Шестнадцатиметровую елку в сине-белой цветовой гамме привезли из Москвы. Ее освещают сотни переливающихся гирлянд.

Елочный городок будет работать до конца января.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter