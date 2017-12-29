«Сквер новогодних чудес» открылся в Нижнекамске

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). В обновленном сквере им. Н. Лемаева в Нижнекамске открылся елочный городок, сообщает пресс-служба ОАО «ТАИФ-НК».
Горожане окунулись в настоящую новогоднюю сказку – в сквере установлены фигуры северных оленей и белых медведей. Площадь сквера украсили десятки живых елок со светодиодными гирляндами.
На главной площадке установили гигантскую елочную игрушку в форме шара, которая на протяжении многих лет привлекает внимание посетителей городка. Шестнадцатиметровую елку в сине-белой цветовой гамме привезли из Москвы. Ее освещают сотни переливающихся гирлянд.
Елочный городок будет работать до конца января.