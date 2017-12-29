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Общество

Два района Казани будут временно обесточены

29 декабря 2017, 03:23

29 декабря из-за необходимости ремонтных работ на электросетях без электроэнергии частично останется Кироский и Приволжский район.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Часть зданий Кировского и Приволжского районов Казани будут временно обесочены 29 декабря, предупреждает пресс-служба «Сетевой компании».

Так, с 8.30 до 17.00 без электроснабжения окажутся дома на Красикова, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 38 а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 56 а, Магазинной, 16, 18, 20, 21, 23, 23 а, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33 и на Ферганской, 26.

С 9.00 до 17.00 электричество будет отключено в домах по улицам Зои Даутовой, Калинина, Матюшинская, Озерная и Центральная поселка Отары в Приволжском районе.
Также с 9 до 17 часов не будет света в домах по улицам Абдуллы Алиша, Малая, Мира, Молодежная, Новая, Солнечная, Тукая и Юбилейная поселка Салмачи, что также в Приволжском районе Казани.

Из-за планового ремонта ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и технического обслуживания оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей временно снабжение электроэнергией прекратится в некоторых промышленных и административных зданиях Кировского района.
 


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