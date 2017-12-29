В Заинске открылась модульная амбулатория

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). В микрорайоне Мирный Заинска открыли новое здание амбулатории, сообщает «Заинск-информ».



Полноценно медучреждение заработает после новогодних праздников, когда получит лицензию на оказание медицинских услуг. Главврач Центральной районной больницы Рим Амеров прогнозирует, что это произойдет в середине января.



Модульную амбулаторию построили за полтора месяца. В здании площадью 118 кв. метров расположены процедурный, прививочный кабинеты, кабинет педиатра, гинеколога, врача общей практики, а также комната для дневного стационара. Амбулатория оснащена новым оборудованием: есть все основное для оказания первой врачебной и педиатрической помощи – электрокардиографы, тонометры.



Рим Амеров рассказал, что в новой амбулатории будет принимать врач общей практики, два раза в неделю будет вести прием детский педиатр, один раз в неделю – гинеколог.



В республике планируется открытие 14 аналогичных пунктов медпомощи.