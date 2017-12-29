В Менделеевске откроются центр вечной молодости и школа синхронного плавания

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). В январе в Менделеевске состоится открытие центра вечной молодости, сообщает ИЦ «Менделеевск».
По словам директора центра детского творчества Айрата Сафаргалина, педагоги два раза в неделю будут проводить занятия по спорту, танцам, декупажу, квиллингу, экологии, вязанию, маловарению и другим интересным видам деятельности. В конце января состоится официальное открытие клуба.
Глава района Валерий Чершинцев отметил, что необходимо создать центр молодых инициатив для того, чтобы молодое поколение вело здоровый образ жизни и снижалась преступность.
Также с нового года власти района решили запустить проект «Школа синхронного плавания» на базе бассейна «Нептун».