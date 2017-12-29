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В Менделеевске откроются центр вечной молодости и школа синхронного плавания

29 декабря 2017, 07:08

С нового года власти района решили запустить проект по плаванию на базе бассейна «Нептун».
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). В январе в Менделеевске состоится открытие центра вечной молодости, сообщает ИЦ «Менделеевск».

По словам директора центра детского творчества Айрата Сафаргалина, педагоги два раза в неделю будут проводить занятия по спорту, танцам, декупажу, квиллингу, экологии, вязанию, маловарению и другим интересным видам деятельности. В конце января состоится официальное открытие клуба.

Глава района Валерий Чершинцев отметил, что необходимо создать центр молодых инициатив для того, чтобы молодое поколение вело здоровый образ жизни и снижалась преступность.

Также с нового года власти района решили запустить проект «Школа синхронного плавания» на базе бассейна «Нептун».

 


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