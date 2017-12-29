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Общество

В Лаишеве открылась главная городская елка

29 декабря 2017, 05:37

В празднике принял участие председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). В городе Лаишеве открылась главная городская елка, пишет местная газета «Камская новь».

У входа на площадь жителей города встречали монументальные скульптуры новогодних персонажей. Сказочные герои в костюмах предлагали взрослым и детям присоединиться к новогоднему веселью. Представление на большой сцене открыли Дед Мороз и Снегурочка.

После церемонии зажжения елки площадь озарилась разноцветными огнями. Глава района Михаил Афанасьев поблагодарил жителей Лаишевского района за все достижения в уходящем году, главными событиями которого стало празднование 460-летия Лаишева и 90-летия образования района.

В празднике принял участие председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин. Он отметил достижения лаишевцев, а затем вручил благодарственные письма за вклад в развитие гражданского общества.

Активные участники конкурса «Зимняя фантазия», среди которых детские сады, школы, организации и предприятия, жители района, получили дипломы и памятные подарки.

Главный приз – телевизор – достался абсолютному победителю – Лаишевскому районному ветеринарному объединению.

После награждения на сцене состоялся концерт, а в финале мероприятия прогремел фейерверк.

 


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