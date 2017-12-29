Зеленодольский молочный комбинат признан самым быстрорастущим переработчиком молока в России

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Зеленодольский молочный комбинат показал самый значительный рост объемов переработки молока за 2016 год в ТОП-50 молокоперерабатывающих заводов. Об этом сообщает федеральный портал The DairyNews.

Предприятие стало лидером по динамике роста переработки молока в 2016 году как в абсолютном выражении (предприятие переработало почти на 45 тонн больше, чем в 2015 году), так и в процентах (переработка увеличилась на 60,5 процента).

По итогам 2016 года выручка предприятия составила 4,77 млрд рублей. Этот показатель увеличился на 29 процентов по сравнению с 2015 годом.

В общем рейтинге Зеленодольский молочный комбинат поднялся на 28 позиций по сравнению с 2015 годом и занял 22 место. Также в ТОП-50 попал Мамадышский сыродельно-маслодельный комбинат, который оказался на 32 строчке рейтинга.