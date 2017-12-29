Главная елка Агрыза собрала 250 одаренных школьников

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Главная елка Агрызского района собрала в школе №3 отличников учебы и школьных активистов. Участие в ней приняло 250 учащихся, пишут «Агрызские вести».
Елка началась с выступлений героев поэта Габдуллы Тукая – Водяного и Шурале. Персонажи попросили участников мероприятия и дальше охранять и беречь природу.
Затем праздник посетили Кащей Бессмертный, Дед Мороз и Снегурочка, а также символ 2018 года – Собака. Дед Мороз раздавал подарки, высказывал добрые пожелания. Праздник сопровождался выступлениями воспитанников дома детского творчества «Радуга талантов».
Каждый школьник, принимавший участие в празднике, получил подарок от главы района.