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Общество

Общественники провели благотворительную акцию для осужденных в больнице

29 декабря 2017, 04:39

Гости учреждения проверили условия содержания заключенных и угостили их чаем, печеньем и фруктами.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). В преддверии Нового года общественники провели благотворительную акцию в больнице для осужденных. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.

С инициативой проведения акции выступили уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская и члены Общественного совета ФСИН республики.

Больница для осужденных располагается на территории казанской исправительной колонии № 2. В учреждение направляют арестантов со всей республики. Правозащитники проверили условия содержания заключенных и угостили их чаем, печеньем и фруктами. 


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