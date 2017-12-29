Общественники провели благотворительную акцию для осужденных в больнице

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). В преддверии Нового года общественники провели благотворительную акцию в больнице для осужденных. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.

С инициативой проведения акции выступили уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская и члены Общественного совета ФСИН республики.

Больница для осужденных располагается на территории казанской исправительной колонии № 2. В учреждение направляют арестантов со всей республики. Правозащитники проверили условия содержания заключенных и угостили их чаем, печеньем и фруктами.