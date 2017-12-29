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Общество

В Елабуге пройдет рождественская елка

29 декабря 2017, 00:35

Ежегодно праздник собирает более 200 елабужан во Дворце культуры.

(Елабуга, 29 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). 7 января в городском Дворце культуры Елабуги состоится рождественская елка. Об этом сообщили в Елабужском благочинии.

Праздник станет большим подарком не только для детей, но и взрослых.

Здесь будут организованы рождественский концерт с участием известных исполнителей и коллективов Елабуги, а также игры и конкурсы для детей. Ежегодно праздник собирает более 200 елабужан. Традиционно дети получают рождественские подарки, а также водят хоровод вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями. Начнется мероприятие в 14.00.
 


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