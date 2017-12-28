Для продления молодости ученые рекомендовали физическую активность

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Физические упражнения способны замедлять старение и связанное с ним ухудшение работы мозга, заявили специалисты клиники Мэйо и Центра исследования болезни Альцгеймера, пишет Lenta.ru со ссылкой на журнал Neurologю

Выяснилось, что тренировки благотворно влияют на память и другие когнитивные функции у пожилых людей, а также тормозят развитие возрастных нейродегенеративных заболеваний.

По словам ученых, физическая активность длительностью 150 минут в неделю улучшает показатели у людей, страдающих умеренными нарушениями когнитивных функций. Так, исследователи рекомендуют бегать трусцой или идти быстрым шагом пять раз по 30 минут или три раза по 50 минут.