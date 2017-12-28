В Казани прошла премьера оперетты «Аршин мал алан»

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в Казани на сцене Большого концертного зала им.С.Сайдашева впервые была представлена оперетта «Аршин мал алан». Постановка режиссера Крымскотатарского государственного академического музыкально-драматического театра Рината Бекташева была воспринята казанским зрителем на ура.

Реализовать смелую идею взялись молодые музыканты: артисты Оперной студии оркестр Tatarica, оба коллектива созданы при Казанской консерватории. «В Казанской консерватории собрались лучшие музыканты, которые делятся своим опытом. Она стала нашим вторым домом, а в лице Рубина Абдуллина мы нашли большого друга. Наши вокалисты неоднократно приезжали сюда на подготовку, так постепенно и родилась идея поставить на казанской сцене эту оперетту», – поделился мнением Ринат Бекташев.

Оперетта «Аршин мал алан» впервые была поставлена на азербайджанской сцене в 1913 году. Сегодня в Казани она отметила свое 104-летие. Это последняя и самая известная оперетта композитора Узеира Гаджибекова. Она стала не просто жемчужиной советской и азербайджанской музыки, но и мировым хитом, переведенным на более чем 80 языков мира. В Казани она прозвучала на русском языке, несколько арий было исполнено на татарском языке, а пара куплетов прозвучали и на родном языке композитора – на азербайджанском.

В основе сюжета комедии лежит любовная история главных героев – молодого купца Аскера и красавицы Гюльчохры. Само название дословно переводится как «Покупайте ткани аршинами», так как именно его выкрикивает главный герой, переодевшись в уличного торговца-коробейника.

«Когда сталкиваешься с людьми, которые еще не “размяты” – это счастье. Хуже, когда невозможно этот гранит разгрызть, переломать, как это бывает уже с состоявшимися артистами, вокалистами. А дети, они благодарны и податливы. У них очень хорошая школа в консерватории, Мне приятно,что они “загорелись”. Появилась команда, которая действительно хотела работать», – сказал режиссер.

