Эксперты выяснили, что загадают россияне под бой курантов

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Исследовательский центр SuperJob выяснил, что загадает большинство россиян под бой курантов. Из исследования следует, что четыре из пяти самых заветных желаний наших соотечественников — нематериальные. В новом году большинство россиян пожелают здоровья себе и близким, а также денег, счастья, мира, любви.

35 процентов жителей России пожелали здоровья. Каждый десятый — много денег, причем кто-то мечтает заработать, а кто-то — выиграть в лотерею. Быть счастливым хотят девять процентов опрошенных.



Восемь процентов россиян мечтают о мире на планете, шесть процентов — о любви, пяти процентам нужны дом или квартира. Четыре процента загадают в 2018 году вступить в брак. По три процента мечтают об автомобиле и путешествии.

Два процента россиян хотели бы, чтобы в 2018 году у них появился ребенок.



Хорошего настроения, успехов, добра, гармонии, исполнения желаний загадают под бой курантов по одному проценту респондентов.