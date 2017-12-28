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Эксперты выяснили, что загадают россияне под бой курантов

28 декабря 2017, 23:42

Из исследования следует, что четыре из пяти самых заветных желаний наших соотечественников — нематериальные.
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(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Исследовательский центр SuperJob выяснил, что загадает большинство россиян под бой курантов. Из исследования следует, что четыре из пяти самых заветных желаний наших соотечественников — нематериальные. В новом году большинство россиян пожелают здоровья себе и близким, а также денег, счастья, мира, любви.

35 процентов жителей России пожелали здоровья. Каждый десятый — много денег, причем кто-то мечтает заработать, а кто-то — выиграть в лотерею. Быть счастливым хотят девять процентов опрошенных.

Восемь процентов россиян мечтают о мире на планете, шесть процентов — о любви, пяти процентам нужны дом или квартира. Четыре процента загадают в 2018 году вступить в брак. По три процента мечтают об автомобиле и путешествии.
Два процента россиян хотели бы, чтобы в 2018 году у них появился ребенок.

Хорошего настроения, успехов, добра, гармонии, исполнения желаний загадают под бой курантов по одному проценту респондентов.

 


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