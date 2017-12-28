Жители Васильево подарили малообеспеченным семьям подписки на газеты

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Третий год подряд елка на почте в поселке Васильево превращается в необычное дерево. Вместо игрушек на елке висят бланки подписных квитанций на «Зеленодольскую правду». Об этом пишет газета «Новости Зеленодольска».

Адресаты, указанные в квитанциях на елке, – многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями, семьи с детьми-инвалидами. После благотворительной акции «Дерево добра» все они попадут по адресам нуждающихся.

Акцию поддержала и новый глава поселка Васильево Лилия Дашевская, а также депутаты и руководители поселка. Неравнодушные жители Васильево также помогли малообеспеченным и многодетным семьям.

28 жекабря 35 квитанций малоимущим были оформлены на газеты «Зеленодольская правда» и «Зеленый Дол».