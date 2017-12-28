Артисту цирка «Дю Солей», уроженцу Лаишевского района вручили госнаграду РТ

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Деятелям культуры и искусства вручили государственные награды Республики Татарстан, сообщается на сайте Минкультуры РТ.
Среди них звание «Заслуженный артист РТ» получил артист оригинального жанра, выступавший в легендарном мировом цирке «Дю Солей», уроженец села Татарский Янтык Лаишевского района Шамиль Галиев.
В церемонии награждения приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев и министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин.
В числе отличившихся – художники, скульпторы, артисты, композиторы, писатели, преподаватели, кинорежиссер. Всего 33 человека. Они удостоены званий «Заслуженный деятель искусств РТ», «Заслуженный артист РТ», «Заслуженный работник культуры РТ».