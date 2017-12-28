РТ получит свыше 1,5 млрд рублей на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги»

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Татарстан получит в 2018 году из федерального бюджета 1 млрд 530 млн рублей на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Соответствующее распоряжение Правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, всего 36 российским регионам выделят 31 млрд 250 млн рублей. Как и в 2017 году, больше Татарстана получит только Самарская область – 1 млрд 565 млн рублей.

При этом по сравнению с завершающимся годом размер субсидий, которые получит республика, уменьшится на 295 млн рублей.