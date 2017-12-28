В Бугульме ключи от новых квартир вручили 38 семьям

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). В Бугульме сегодня ключи от новых квартир в пятиэтажном доме по улице Сельхозтехника получили 38 семей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Бугульминского района.

Среди новоселов были получившие жилье по программе социальной ипотеки, переселенцы из аварийного жилья и дети-сироты. Площадь квартир составляет от 28 до 65 кв. м. Инвестором-застройщиком выступил Государственный жилищный фонд при Президенте РТ.

Торжественную церемонию не смог испортить даже необычный для декабря дождь, отмечается в сообщении. Обладателей новых жилищ поздравили глава Бугульминского района Линар Закиров и директор подрядной организации – ООО «Стройсервис» Анатолий Красильников.

«Заселение нового дома накануне главного зимнего праздника – отличный подарок как для владельцев, так и для всей Бугульмы. Благодаря республиканским и федеральным программам в Бугульме строится новое жилье. Наша республика делает все возможное для улучшения жилищных условий тех, кто в этом нуждается», – заметил глава муниципалитета.

Также Закиров поздравил всех собравшихся с наступающим Новым годом. После этого он вместе с жильцами осмотрел новые квартиры.