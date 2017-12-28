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Спорт

Ирина Королева: «Мы смогли собраться и дожать эту игру в свою пользу»

28 декабря 2017, 20:59

По словам волейболистки казанского «Динамо», в третьем сете матча против одноименного московского клуба ее команда немного «отдыхала».
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(Казань, 28 декабря, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Блокирующая женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» Ирина Королева после победы над одноименным московским клубом заявила, что игроки команды из столицы Татарстана довольны показанной игрой.

«Волейболом своим мы довольны сегодня. Счет 3:1 – это три очка в копилку команды, это уверенная победа. Был провал, может быть, отдых в третьей партии, но самое главное – то, что все смогли собраться и дожать эту игру в нашу пользу. В третьем сете где-то было повторение московской игры, потому что в гостях мы третью партию тоже проиграли. Здесь мы, может быть, немного отдыхали – две первые партии были напряженными и изматывающими, поэтому должен был последовать спад», – подчеркнула спортсменка. 


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