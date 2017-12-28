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Спорт

Волейболистка московского «Динамо» Гендель: Думала, что в третьем сете переломили игру

28 декабря 2017, 20:56

Блокирующая московского клуба отметила, что ее команда уступила казанскому «Динамо» практически во всех элементах игры.
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(Казань, 28 декабря, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Волейболистка московского «Динамо» Елена Гендель после поражения в гостях от казанского «Динамо» заявила, что Казань была лучше практически во всем. Москвички уступили подопечным Ришата Гилязутдинова со счетом 1:3.

Хозяйки площадки вели по ходу матча 2:0, но москвички сумели отыграть один сет. «Если честно, думала, что в третьем сете мы переломили игру, возьмем четвертый сет и на тай-брейке все решим. Но в одной расстановке мы проиграли восемь мячей. Будем разбирать свои ошибки, тренер укажет нам на них. Казань переиграла нас в приеме, на блоке мы не справились – Казань гораздо больше блоков поставила, чем мы. Все высокие мячи они нападали, оббивали нам руки, и все улетало в аут», – констатировала Гендель. 


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