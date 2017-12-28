В Челнах по программе соципотеки новые квартиры получили 194 семьи

(Набережные Челны, 28 декабря, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В Набережных Челнах сегодня получили ключи от новых квартир в доме 17а поселка Сидоровка 194 семьи.

Дом построен и сдан по программе социальной ипотеки. Обладателями новых жилищ стали работники бюджетной сферы, врачи, молодые семьи.

Десятиэтажный дом был возведен за полтора года на месте заброшенных водозаборных сооружений. По пожеланию заказчика нем много квартир для больших семей: 82 трехкомнатные и 91 двухкомнатная.

Новоселов поздравили мэр Автограда Наиль Магдеев и исполнительный директор Госжилфонда при Президенте РТ Талгат Абдуллин.

«На Сидоровке мы сдали два дома, первый с участием Президента республики был сдан совсем недавно, второй сдаем сегодня. За то, что все было сделано качественно и в срок необходимо поблагодарить строителей компании "Домкор", Президента РТ. Желаю, чтобы в наступающем году такие проектов было больше», – подчеркнул глава города.

Всего в завершающемся году ГЖФ сдал 567 тыс. кв. м жилья. «В общей сложности мы построили жилье, в котором живут уже 450 тыс. человек. Это огромная работа, которая была сделана благодаря Президенту, Правительству, бизнесу», – заметил в свою очередь руководитель фонда.