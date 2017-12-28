Легенда самбо РТ Фарид Мадьяров провел мастер-класс для юных спортсменов

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Легенда российского и татарстанского самбо Фарид Мадьяров провел мастер-класс для 60 воспитанников клуба единоборств «Хан» и детей из приютов «Гаврош» и «Дуслык».

После традиционной разминки спортсмен продемонстрировал различные способы защиты от захватов в стойке и работу в партере. Кроме того, он показал эффективные комбинации, направленные на максимально быструю нейтрализацию атакующего.

После занятия Мадьяров ответил на вопросы борцов, поделился своим опытом выступления на соревнованиях и рассказал, каким должен быть настрой у профессионального спортсмена.

«Честно говоря, мастер-класс получился фактически спонтанно. Мы узнали, что Фарид Мадьяров на данный момент находится в Казани, решили воспользоваться случаем и пригласили тренера сборных команд РСФСР и СССР. Для наших воспитанников с отделения дзюдо и самбо он легенда и непререкаемый авторитет. Это очень хорошо, что тренировка и общение состоялись», – заметил директор республиканского клуба единоборств «Хан» Ильнур Гарипов.

«С ребятами из приютов "Гаврош" и "Дуслык", а также детского дома по улице Агрономическая мы начали заниматься с сентября 2016 года. Они занимаются на отделениях бокса, кикбоксинга и дзюдо. Есть уже неплохие результаты на уровне республиканских соревнований», – добавил он.

Фарид Мадьяров – легенда российского и татарстанского самбо. Родился 10 августа 1944 года в деревне Янавыл Арского района Татарской АССР. Был тренером сборных команд РСФСР и СССР, также работал как тренер-консультант сборной команды Аргентины. Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР, мастер спорта России международного класса, заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан. За годы тренерской деятельности воспитал более 50 мастеров спорта СССР по борьбе самбо и дзюдо, включая мастеров спорта международного класса.