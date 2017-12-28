РФ и КНР приступили к созданию ТЭО участка ВСМ Москва – Казань

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Россия и Китай начали разрабатывать технико-экономическое обоснование (ТЭО) первого из нескольких участков высокоскоростной магистрали Москва – Казань. Об этом рассказал посол РФ в КНР Андрей Денисов в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

Переговоры по отдельным аспектам проекта продолжают вестись, причем в его реализации заинтересованы обе стороны, подчеркнул дипломат.

По словам Денисова, собственно работы по строительству магистрали могут начаться в 2018 году.

Ранее о том, что возведение участка ВСМ от Москвы до Владимира может начаться в первом полугодии следующего года, сообщил первый заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Александр Мишарин.