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Экономика и финансы

РФ и КНР приступили к созданию ТЭО участка ВСМ Москва – Казань

28 декабря 2017, 19:51

Сами работы по строительству магистрали могут начаться в 2018 году, пояснил российский посол в Китае Андрей Денисов.
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(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Россия и Китай начали разрабатывать технико-экономическое обоснование (ТЭО) первого из нескольких участков высокоскоростной магистрали Москва – Казань. Об этом рассказал посол РФ в КНР Андрей Денисов в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

Переговоры по отдельным аспектам проекта продолжают вестись, причем в его реализации заинтересованы обе стороны, подчеркнул дипломат.

По словам Денисова, собственно работы по строительству магистрали могут начаться в 2018 году. 

Ранее о том, что возведение участка ВСМ от Москвы до Владимира может начаться в первом полугодии следующего года, сообщил первый заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Александр Мишарин.

 


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