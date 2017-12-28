Основатель музея истории Казанского университета: Претензий к руководству вуза я не имею

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ», Алия Замалеева). Основателю музея истории Казанского университета, старейшему сотруднику вуза Стелле Писаревой после увольнения оставили кабинет и сохранили заработную плату. Она прокомментировала решение руководства университета и появившиеся в связи с этим в социальных сетях посты с критикой в его адрес.

Ранее стало известно, что Стелла Писарева приняла решение уволиться из университета. В Facebook’е появились посты о том, что старейшего сотрудника даже не поблагодарили за многолетний труд.

«Я возмущена, что люди, которых я даже не знаю, и они не знают ничего, выступают с такой критикой в адрес руководства университета. Кто им дал право? Это я могу критиковать, если захочу. Никаких претензий к ректору я не имею», – заметила Писарева.

Основатель музея отметила, что она, напротив, благодарна Ильшату Гафурову, который принял решение оставить ей кабинет и сохранить зарплату. «Я бесконечно благодарна ему за это, и за внимание и его отношение ко мне. Никаких нет претензий, только благодарности», – подчеркнула она.

Стелла Писарева сообщила также, что намерена написать книгу о создании музея истории Казанского университета. «Очень благодарна, что мне предоставили все условия для этого», – добавила собеседница агентства.