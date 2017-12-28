Специалисты восстановили связь со спутником Angosat-1

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» установили связь с запущенным с Байконура ракетой-носителем «Зенит» первым ангольским спутником Angosat-1. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в космической отрасли.

По словам собеседника агентства, с космического аппарата получена телеметрия.

Связь с ангольским спутником была потеряна 26 декабря после его выхода на целевую орбиту. Отделившись от разгонного блока «Фрегат», Angosat-1 успел связаться с Землей, но затем с него перестала поступать информация.

Привести к такому результату могло короткое замыкание в шине, ответственной за подачу питания, отмечал источник агентства.

Геостационарный спутник связи Angosat-1 создан РКК «Энергия». Он должен стать первым ангольским спутником связи.