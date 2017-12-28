В Пензе спонсоры готовы открыть татарскую школу и детский сад

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ», Гузель Насибуллина). Татарская автономия Пензы ведет переговоры о строительстве татарского детского сада и татарской школы. Сейчас идет согласование данного вопроса с руководством области. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил председатель татарской национально-культурной автономии Пензы Абубакир Акъегетов.

«Один из наших ребят-предпринимателей, его зовут Ильяс, вышел с предложением построить в Пензе национальную школу и детский сад. Он сам готов стать спонсором. Вот уже несколько месяцев ведем переговоры с руководством области. Несколько раз встречались с губернатором, а также была встреча с министром образования. Все документы подготовлены, на сегодня назначена еще одна встреча с губернатором. Власти города в принципе не против. Но говорят: "Стройте школу, но татарский будете преподавать как факультатив". Мы же со своей стороны не можем с этим согласиться. Мы хотим, чтобы татарский язык, наш родной язык был в рамках обязательной программы. В федеральный компонент мы его ввести не можем, однако в региональный компонент включить можно», – пояснил Акъегетов.

В настоящее время в Пензенской области проживают около 120 тыс. татар. Сейчас лишь в 4 из 52 татарских сел не ведется преподавание родного языка. Только за последние три года благодаря активной деятельности автономии удалось начать преподавание татарского в пяти селах. Ожидается, что в ближайшие годы удастся организовать уроки родного языка во всех татарских селах региона.

В столице области сейчас нет ни одной татарской школы. В городе с 25-тысячным татарским населением татарский язык преподается лишь в рамках воскресной школы.

«У нас довольно много тех, кто хотел бы получать образование на татарском языке. Преподаватели у нас тоже есть. О решении проблемы преподавания татарского в Пензе мы думаем уже несколько лет. Также ведем переговоры с начальником управления образования города о преподавании татарского в качестве факультатива в школах четырех микрорайонов. Надеемся, что наши дела по строительству и открытию татарской школы тоже окажутся успешными», – заметил руководитель татарской автономии Пензы.

По словам Абубакира Акъегетова, говорилось и о создании частной татарской школы. Однако предпочтение отдается государственному учебному заведению, добавил он.