Полиция Казани задержала пьяного водителя, который оказался разбойником

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Полиция Казани задержала 31-летнего пьяного водителя, который подозревается в совершении разбойного нападения. Об этом сообщает казанская полиция.
22-летняя девушка из Ново-Савиновского района Казани сообщила полиции, что в лифте ее дома неизвестный мужчина отобрал мобильный телефон, угрожая ножом.
Подозреваемый в грабеже был задержан во дворе на улице Чуйкова автоинспекторами за управление авто в нетрезвом виде. Он пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, но его сумели задержать. Внешность водителя была схожей с описанием грабителя, которое составила 22-летняя девушка.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».