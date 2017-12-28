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Происшествия

Полиция Казани задержала пьяного водителя, который оказался разбойником

28 декабря 2017, 18:45

Подозреваемый в грабеже был задержан во дворе на улице Чуйкова автоинспекторами за управление авто в нетрезвом виде.

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Полиция Казани задержала 31-летнего пьяного водителя, который подозревается в совершении разбойного нападения. Об этом сообщает казанская полиция.

22-летняя девушка из Ново-Савиновского района Казани сообщила полиции, что в лифте ее дома неизвестный мужчина отобрал мобильный телефон, угрожая ножом.

Подозреваемый в грабеже был задержан во дворе на улице Чуйкова автоинспекторами за управление авто в нетрезвом виде. Он пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, но его сумели задержать. Внешность водителя была схожей с описанием грабителя, которое составила 22-летняя девушка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».


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