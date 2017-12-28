Ректор КФУ ответил на претензии Наталии Фишман о невыполнении обязательств по ликвидацию парковки

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ», Оксана Романова). Ректор Казанского (Приволжского) федерального университета Ильшат Гафуров в категоричной форме ответил на претензии помощника Президента РТ Наталии Фишман о невыполненных обязательствах по устранению забора и парковки за университетской библиотекой. Недовольство куратора республиканской программы «Благоустройство парков и скверов РТ» ситуацией глава вуза на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» назвал «вопросом к ее честности и открытости».

О невыполнении заверений КФУ о ликвидации парковки и забора за библиотекой Лобачевского Наталия Фишман заявила 26 декабря в Кабинете Министров РТ во время брифинга по итогам 2017 года. Начатая здесь осенью этого года реставрация исторической лестницы от КФУ, от так называемого верхнего Ленинского садика, к нижнему ведется по проекту, разработанному совместно с архитектором Сергеем Саначиным, в прошлом отвечавшим за генплан Казани. В перспективе благоустройство, анонсировала Фишман, коснется обеих частей сада. При этом помощник Президента РТ отметила ряд трудностей при благоустройстве объекта: нахождение части земельного участка в ведении КФУ, возможность проводить работы только вне учебного процесса, а также не ликвидированные вузом, несмотря на заверения, парковку и забор.

«Университет не создавал там парковку. Это вопрос к Наталии Фишман, к ее честности и открытости. Нельзя сваливать все, что ты не успеваешь, на голову других. Раз за все эти вещи она несет персональную ответственность, мы со своей стороны сказали: "Как вы хотите, так и делайте". Мы бы свою часть закончили в том же году. Это территория университета: никто же во двор университета не заходит, не учит нас, как и что делать. Мы не возражаем против тех проектов, которые делаются (а там принадлежит часть территории городу, часть университету, часть частнику, это непростые вопросы, лестница принадлежит тоже не нам), но университет не может ресурсы тратить на нецелевые вещи. Университет – это образовательная, научная, инновационная инфраструктура и учреждение. Университет вкладывать туда не будет – на чужую территорию. Мы не спонсорская организация», – однозначно заявил И. Гафуров.

При этом ректор подчеркнул, что сами сотрудники вуза не подвергают критике какие-либо территории, вызывающие недовольство у них как у горожан, полагаясь на «авторитет и знания тех людей, которые этим делом профессионально занимаются».

«Нам нужно поднять заработную плату, материальное оснащение сделать в собственных лабораториях, и мы несем за это персональную ответственность перед государством и перед теми людьми, которые у нас работают. И если что-то там не соответствует, мы готовы на нашей территории все, что происходит, привести в соответствие. За парки мы не отвечаем и не хотели бы отвечать. Вот если наш университет будет центром ответственности за реализацию этих программ, я буду отвечать на эти вопросы. Если не нравится, как забор там поставлен, то у нас была договоренность и я публично сказал, что как только начнут приводить в соответствие парк или общую территорию, мы этот забор уберем. Сегодня ректор несет персональную ответственность за антитеррористическую безопасность объектов. В том числе двор университета закрывается на ночное время: не потому что мне так хочется, а потому что требования такие. Если снимут требование по антитеррористической безопасности, тогда никаких проблем нет: пусть скажут убрать, мы уберем», – заключил Гафуров.

При этом он намекнул, что существуют планы организовать для КФУ подземные парковки.