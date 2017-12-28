Пассажиров от станции Свияжск до острова-града будут доставлять автобусами

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Реконструкция железнодорожной станции Свияжск будет завершена в 2018 году. Тогда же стартует автобусная программа доставки пассажиров до острова-града, сообщает портал «Зеленодольск.Ru».

В этом году был завершен ремонт вокзала на станции Свияжск, закончен капремонт двух низких платформ, рассказал заместитель начальника Горьковской железной дороги по Казанскому территориальному управлению Александр Черемнов.

«Сейчас ведем строительство высокой платформы, будет обновление пешеходного моста и параметрального ограждения, чтобы создать полную безопасность и удобство для пассажира», – отметил он.

По его словам, в следующем году будет организована автобусная доставка туристов и жителей от станции Свияжск до самого острова. «Время доставки пассажиров сократится», – заметил замначальника ГЖД по Казанскому территориальному управлению.

Он подчеркнул, что это совместный проект РЖД и Правительства Татарстана. На данный момент до станции Свияжск ходят три пары электричек и проходящие пригородные поезда, но добираться до самого острова желающим приходится на такси.