В Казани прокуратура потребовала убрать шлагбаумы во дворах

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Прокуратура Приволжского района Казани потребовала от местных властей демонтировать незаконные ограждения во дворах многоквартирных домов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство провело проверку по обращению Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан Сарии Сабурской.

Прокуратура обнаружила незаконные ограждения и шлагбаумы во дворах домов на улицах Жимешле, Салимжанова, Жасминной, Сабит, Братьев Петряевых и Листопадной. Шлагбаумы и ограждения препятствуют проезду автомобилей экстренных служб, что создает угрозу жизни людям.

Администрации Вахитовского и Приволжского районов еще в 2015 году было предписано демонтировать незаконные препятствия. Однако муниципальные служащие не торопятся выполнять требование прокуратуры. Теперь надзорное ведомство требует демонтировать препятствия и наказать виновных в неисполнении прежнего предписания.